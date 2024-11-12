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Затримано чиновника Міноборони — списав 94 млн грн

12 листопада 2024 14:21
Галина Шподарева - редактор
ДБР затримало посадовця Міністерства оборони України — що відомо
Затримання посадовця Міноборони. Фото: ДБР
Галина Шподарева - редактор

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Міністерства оборони України. Чиновник "списав" майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену за прострочені контракти. Слідчі ДБР повідомили чиновнику про підозру. 

Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 12 листопада.

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Працівники ДБР повідомили про підозру одному з директорів департаменту міністерства оборони України, який "списав" майже 94 млн гривень пені львівському бізнесмену, який прострочив постачання товарів Міністерству оборони за низкою контрактів.

За даними ДБР, у 2023 році підконтрольні бізнесмену підприємства уклали договори з Міністерством оборони України на постачання військового одягу. Зокрема, компанії підписали 23 угоди на понад 1,5 млрд гривень.

"Для уникнення нарахування штрафних санкцій або їх суттєвого зменшення ділки звернулися до тимчасово виконуючого обов’язки директора профільного Департаменту МОУ. Вони просили перерахувати виставлені штрафні санкції за порушенням термінів постачання товарів", — повідомили в ДБР.

Встановлено, що через дії т.в.о. директора Департаменту, виставлені штрафні санкції були безпідставно зменшені з майже 98 млн гривень до 4,5 млн гривень, тобто на 93,5 млн гривень.

У чому звинувачують посадовця МО

Посадовцю Міноборони повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Слідство проситиме суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 100 млн гривень. 

Нагадаємо, в Одесі ДБР повідомило про підозру начальнику сектору водної поліції одного з районних управлінь. Він намагався організувати канал переправлення військовозобов'язаних до невизнаного Придністров'я. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у Тернополі на хабарництві затримали керівника одного з ТЦК. Під час слідчих дій у посадовця вилучили речові докази, що мають значення у розслідуванні.

Міноборони ДБР затримання ЗСУ військовослужбовці підозра

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