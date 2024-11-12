ГБР задержало чиновника Министерства обороны Украины — что известно

Задержание должностного лица Минобороны. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило должностного лица Министерства обороны Украины. Чиновник "списал" почти 94 млн гривень пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты. Следователи ГБР сообщили чиновнику о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 12 ноября.

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Работники ГБР сообщили о подозрении одному из директоров департамента министерства обороны Украины, который "списал" почти 94 млн гривен пени львовскому бизнесмену, который просрочил поставки товаров Министерству обороны по ряду контрактов.

По данным ГБР, в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения на более 1,5 млрд гривен.

"Во избежание начисления штрафных санкций или их существенного уменьшения дельцы обратились к временно исполняющему обязанности директора профильного Департамента МОУ. Они просили перечислить выставленные штрафные санкции за нарушение сроков поставки товаров", — сообщили в ГБР.

Установлено, что из-за действий и.о. директора Департамента, выставленные штрафные санкции были безосновательно уменьшены с почти 98 млн гривен до 4,5 млн гривен, то есть на 93,5 млн гривен.

В чем обвиняют чиновника МО

Должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Следствие будет просить суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

Напомним, в Одессе ГБР сообщило о подозрении начальнику сектора водной полиции одного из районных управлений. Он пытался организовать канал переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

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