В Запорожской области создадут восьмую подземную школу — выделено почти 17 млн грн

Строительство подземной школы. Фото: Запорожская ОВА

Украинское правительство выделило почти 17 миллионов гривен на восьмую "подземную школу" в Запорожской области. Ее строительство начнется уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 7 октября.

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Новая подземная школа появится в Михайловской громаде на Запорожье и будет рассчитана на 200 человек в две смены.

"Семь подземных учебных пространств уже строим — как в Запорожье, так и в других громадах области. Двери первой запорожской "подземной школы" планируем открыть этой осенью", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что основные работы по всем восьми пространствам будут завершены в этом году: в них смогут учиться офлайн в две смены более 6000 детей.

Также есть планы еще на пять подземных школ в 2025 году. По трем из них продолжается тендер, еще по двум — разрабатывается проектная документация.

Скриншот поста Федорова

Напомним, в Харькове до конца осени могут появиться еще три новых подземных школы.

А в Верховной Раде ответили, можно ли в Украине построить подземные ТЭС.