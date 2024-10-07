У Запорізькій області створять восьму підземну школу — виділено майже 17 млн грн

Будівництво підземної школи. Фото: Запорізька ОВА

Український уряд виділив майже 17 мільйонів гривень на восьму "підземну школу" у Запорізькій області. Її будівництво розпочнеться вже найближчими тижнями.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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Нова підземна школа з'явиться у Михайлівській громаді на Запоріжжі та буде розрахована на 200 людей у дві зміни.

"Сім підземних навчальних просторів вже будуємо — як у Запоріжжі, так і в інших громадах області. Двері першої запорізької "підземної школи" плануємо відкрити цієї осені", — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що основні роботи щодо всіх восьми просторів будуть завершені цього року: в них зможуть навчатися офлайн у дві зміни понад 6000 дітей.

Також є плани на ще п'ять підземних шкіл у 2025 році. Щодо трьох з них триває тендер, ще стосовно двох розробляється проєктна документація.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, у Харкові до кінця осені можуть з'явитися ще три нові підземні школи.

А у Верховній Раді відповіли, чи можливо в Україні побудувати підземні ТЕС.