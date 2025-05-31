В Запорожье погиб ребенок из-за атаки российских оккупантов

Результат удара российских оккупантов по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожья

Российские оккупанты сегодня ночью ударили по Запорожью. В результате атаки погиб ребенок.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Сообщение Ивана Федорова. Фото: Скриншот

По его информации, оккупанты ударили КАБами по прифронтовому селу Пологовского района. В результате удара девочка погибла, а 16-летний подросток был ранен. Полностью разрушен один из жилых домов, другие повреждены вместе с автомобилями ударной волной.

Что сейчас с атаками Украины

На данный момент согласно данным сайта Ukrainealarm, враг не атакует Украину и воздушные тревоги не объявлены. Однако есть угрозы артиллерийских обстрелов Марганца, Никополя и Червоногригорьевской территориальной общины.

Карта атак на Украину. Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что 29 мая, российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки погибло несколько человек.

Также сегодняшней ночью россияне атаковали Харьков. В городе прогремело как минимум восемь взрывов, есть пожары и пострадала женщина.