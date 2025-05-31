У Запоріжжі загинула дитина через атаку російських окупантів

Результат удару російських окупантів по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські окупанти сьогодні вночі ударили по Запоріжжю. В результаті атаки загинула дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Що вже відомо

Повідомлення Івана Федорова. Фото: Скриншот

За його інформацією, окупанти ударили КАБами по прифронтовому селу Пологівському району. В результаті удару дівчинка загинула, а 16-річний підліток був поранений. Повністю зруйнований один з житлових будинків, інші пошкоджені разом за автівками ударною хвилею.

Що зараз з атаками України

На цей момент згідно з даними сайту Ukrainealarm, ворог не атакує Україну і повітряні тривоги не оголошені. Проте є загрози артилерійських обстрілів Марганця, Нікополю та Червоногригорівської територіальної громади.

Мапа атак на Україну. Фото: Скриншот

Раніше повідомлялось, що 29 травня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області. В результаті атаки загинуло декілька людей.

Також сьогоднішньої ночі росіяни атакували Харків. У місті пролунало як мінімум вісім вибухів, є пожежі та постраждала жінка.