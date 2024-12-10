Россияне обстреляли конвой МАГАТЭ на Запорожье

Обстрелянный автомобиль МАГАТЭ. Фото: Офис президента

В Запорожской области российские захватчики атаковали дронами конвой МАГАТЭ. Был атакован один из автомобилей колонны, однако обошлось без жертв.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря.

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"На дороге в Запорожской области — регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, — российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. Обошлось без жертв и пострадавших.

Зеленский подчеркнул, что это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится к международному праву, международным институтам и безопасности.

"Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", — подчеркнул президент.

По его словам, это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Бездействие будет только поощрять россиян к дальнейшим преступлениям.

Ранее МАГАТЭ сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки. Это нанесло ущерб энергетической инфраструктуре страны.

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