Ложная тревога 27 мая — что произошло в Украине

Карта воздушных тревог на смартфоне. Фото: РБК-Украина

Утром 27 мая по территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась всего несколько минут. Как выяснилось впоследствии, сигнал об угрозе был ложным.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Глава Львовской ОВА объяснил, что тревога прозвучала из-за сбоя системы оповещения на национальном уровне.

Предупреждение Львовской ОВА. Фото: скриншот

Предварительно сообщалось, что сигнал воздушной тревоги объявили из-за взлета российского истребителя МиГ-31, однако в реальности никакой угрозы удара не было. Воздушные Силы Украины не подтверждали информацию об опасности.

Как работает система оповещения о воздушной тревоге

Система оповещения базируется на непрерывном мониторинге воздушного пространства над Украиной и вокруг ее границ. За ситуацией следят подразделения Воздушных сил, которые получают данные как из украинских источников, так и от западных партнеров. Речь идет, в частности, о спутниковой разведке НАТО и сигналах из подразделений в Европе. Также информация может поступать с оккупированных территорий, таких как Крым или часть Запорожской области.

Воздушную тревогу объявляют через несколько минут после получения тревожных данных — например, о взлете вражеской авиации или запуске ракет. При этом сама атака обычно происходит через 10-30 минут после включения сирен.

В случае, как это произошло 27 мая, сбой может возникнуть на любом уровне: в системе передачи разведданных, в алгоритмах обработки информации или во время технического согласования сигналов. В результате тревога объявляется даже без реальной угрозы.

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