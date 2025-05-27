Помилкова тривога 27 травня — що сталося в Україні

Карта повітряних тривог на смартфоні. Фото: РБК-Україна

Зранку 27 травня по території України була оголошена повітряна тривога, яка тривала лише кілька хвилин. Як з’ясувалося згодом, сигнал про загрозу був хибним.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Глава Львівської ОВА пояснив, що тривога пролунала через збій системи оповіщення на національному рівні.

Попередження Львівської ОВА. Фото: скриншот

Попередньо повідомлялося, що сигнал повітряної тривоги оголосили через зліт російського винищувача МіГ-31, однак у реальності жодної загрози удару не було. Повітряні Сили України не підтверджували інформацію про небезпеку.

Як працює система оповіщення про повітряну тривогу

Система оповіщення базується на безперервному моніторингу повітряного простору над Україною та навколо її кордонів. За ситуацією слідкують підрозділи Повітряних сил, які отримують дані як з українських джерел, так і від західних партнерів. Йдеться, зокрема, про супутникову розвідку НАТО та сигнали з підрозділів у Європі. Також інформація може надходити з окупованих територій, таких як Крим або частина Запорізької області.

Повітряну тривогу оголошують за кілька хвилин після отримання тривожних даних — наприклад, про зліт ворожої авіації або запуск ракет. При цьому сама атака зазвичай відбувається за 10–30 хвилин після увімкнення сирен.

У випадку, як це сталося 27 травня, збій може виникнути на будь-якому рівні: у системі передачі розвідданих, в алгоритмах опрацювання інформації або під час технічного узгодження сигналів. У результаті тривога оголошується навіть без реальної загрози.

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