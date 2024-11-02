В ЕС планируют выдавать отдельные паспорта политическим эмигрантам из России

Российский паспорт. Иллюстративное фото: росСМИ

Политические эмигранты из России в странах Европейского Союза выступили с инициативой получать альтернативный паспорт. В документе гражданство будет указываться как "Российская республика".

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, часть из российских эмигрантов предложили, чтобы всем гражданам РФ, которые выехали по политическим соображениям, в Евросоюзе выдавали паспорт "Российской республики".

Член исполнительного совета "Съезда народных депутатов" Ольга Курносова заявила, что понятие "Российской республики" должно существовать параллельно с "Российской Федерацией", а выдача альтернативного паспорта якобы будет носить "заявительный характер".

"Физически ли такая республика будет существовать на контролируемой ВСУ территории Курской области, или останется виртуальным образованием, зависит от дальнейших договоренностей с другими государствами", — сказала она.

Проект паспорта представят на встрече представителей "Съезда народных депутатов" 7-8 ноября в Варшаве.

Напомним, Россия пытается принудительно паспортизировать украинцев на ВОТ, угрожая не включать отопление.

Также оккупанты активизировали принудительную мобилизацию мужчин на захваченных территориях, устраивая облавы.