У ЄС планують видавати окремі паспорти політичним емігрантам з Росії

На Заході емігрантам з Росії хочуть видавати окремі паспорти
Політичні емігранти з Росії в країнах Європейського Союзу виступили з ініціативою отримувати альтернативний паспорт. У документі громадянство зазначатиметься, як "Російської республіки".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Паспорти для росіян в ЄС
Так, частина з російських емігрантів запропонували, аби всім громадянам РФ, які виїхали через політичні міркування, у Євросоюзі видавали паспорт "Російської республіки".
Член виконавчої ради "З'їзду народних депутатів" Ольга Курносова заявила, що поняття "Російської республіки" має існувати паралельно з "Російською Федерацією", а видача альтернативного паспорту нібито матиме "заявний характер".
"Чи така республіка фізично існуватиме на контрольованій ЗСУ території Курської області, чи залишиться віртуальним утворення, залежить від подальших домовленостей з іншими державами", — сказала вона.
Проєкт паспорта презентують на зустрічі представників "З'їзду народних депутатів" 7-8 листопада у Варшаві.
Нагадаємо, Росія намагається примусово паспортизувати українців на ТОТ, погрожуючи не включати опалення.
Також окупанти активізували примусову мобілізацію чоловіків на захоплених територіях, влаштовуючи облави.
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