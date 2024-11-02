У ЄС планують видавати окремі паспорти політичним емігрантам з Росії

Російський паспорт. Ілюстративне фото: росЗМІ

Політичні емігранти з Росії в країнах Європейського Союзу виступили з ініціативою отримувати альтернативний паспорт. У документі громадянство зазначатиметься, як "Російської республіки".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, частина з російських емігрантів запропонували, аби всім громадянам РФ, які виїхали через політичні міркування, у Євросоюзі видавали паспорт "Російської республіки".

Член виконавчої ради "З'їзду народних депутатів" Ольга Курносова заявила, що поняття "Російської республіки" має існувати паралельно з "Російською Федерацією", а видача альтернативного паспорту нібито матиме "заявний характер".

"Чи така республіка фізично існуватиме на контрольованій ЗСУ території Курської області, чи залишиться віртуальним утворення, залежить від подальших домовленостей з іншими державами", — сказала вона.

Проєкт паспорта презентують на зустрічі представників "З'їзду народних депутатів" 7-8 листопада у Варшаві.

Нагадаємо, Росія намагається примусово паспортизувати українців на ТОТ, погрожуючи не включати опалення.

Також окупанти активізували примусову мобілізацію чоловіків на захоплених територіях, влаштовуючи облави.