Главная Новости дня На Закарпатье сошли с рельсов три вагона поезда с пассажирами

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона поезда с пассажирами

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 17:26
Поезд сошел с рельсов на Закарпатье 15 августа — что с пассажирами
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

На Закарпатье 15 августа сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда сообщением №39/40 Запорожье — Солотвино. К счастью, никто не пострадал, но рейс задерживается.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Читайте также:

Поезд сошел с рельсов на Закарпатье

В Укрзализныце рассказали, что в результате схода вагонов с рельсов среди пассажиров и поездной бригады пострадавших нет. Причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия — "выброс" рельсов из-за аномальной жары.

Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті
Поезд сошел с рельсов на Закарпатье. Фото: УЗ

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ", — сказали в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что пока пригородный поезд №6581 сообщением Королево — Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино — Киев просят дождаться оповещения об объездном маршруте.

Напомним, в августе УЗ запустит дополнительные поезда на одно из популярных направлений. Несмотря на высокий спрос среди пассажиров и дефицит билетов на некоторые маршруты, Укрзализныця пытается решить эту проблему.

Также мы писали, что нардеп объяснила, почему присутствует дефицит билетов на поезда. Сейчас действенной альтернативы ни правительство, ни компания Укрзализныця не придумали.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
