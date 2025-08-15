Поезд сошел с рельсов на Закарпатье 15 августа — что с пассажирами

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

На Закарпатье 15 августа сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда сообщением №39/40 Запорожье — Солотвино. К счастью, никто не пострадал, но рейс задерживается.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Поезд сошел с рельсов на Закарпатье

В Укрзализныце рассказали, что в результате схода вагонов с рельсов среди пассажиров и поездной бригады пострадавших нет. Причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия — "выброс" рельсов из-за аномальной жары.

Поезд сошел с рельсов на Закарпатье. Фото: УЗ

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ", — сказали в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что пока пригородный поезд №6581 сообщением Королево — Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино — Киев просят дождаться оповещения об объездном маршруте.

