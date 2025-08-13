Чому на поїзди постійно немає квитків — що пропонує нардепка

Станція залізничного вокзалу. Фото: УНІАН

Українці вже не перший місяць скаржаться на проблему з купівлею квитків на поїзди. Втім, наразі дієвої альтернативи ані уряд, ані компанія Укрзалізниця не придумали.

Народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Вікторія Гриб заявила, що в Україні через закриті аеропорти значне навантаження на себе взяла залізниця.

Втім проблему з дефіцитом квитків на потяги не можна пояснювати виключно воєнним станом і зростанням пасажиропотоку. За її словами, ситуація значно ускладнилася через діяльність перекупників, на що скаржиться велика кількість громадян.

Гриб розповіла, що днями зробила публічний допис і надіслала депутатський запит до "Укрзалізниці" щодо розв'язання цієї проблеми. У відповідь, за її словами, вона отримала сім сторінок тексту, але без конкретних рішень.

"Вони говорять про те, що нам необхідно зараз фінансування. Фінансування для того, щоб ми могли закуповувати нові вагони", — зауважила нардепка.

За офіційними поясненнями компанії, квитки нині можна придбати лише через "Дію", а для тих, хто не користується додатком, у деяких обласних центрах залишили каси. Однак Гриб вважає такий підхід помилковим, адже квитки повинні продаватися у всіх вокзалах, а не лише в обмежених точках.

Депутатка підкреслила, що необхідно провести аналіз заповнюваності вагонів, щоб визначити маршрути з перевантаженням і ті, де є вільні місця. Особливо влітку, коли зростає попит на поїздки до Львова та інших західних регіонів.

Вона також наголосила на важливості перевірки системи бронювання місць для військових — чи дійсно ця бронь використовується за призначенням.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця запустила кілька додаткових поїздів на популярний маршрут.

Також в Укрзалізниці пояснили, чому виник великий ажіотаж на квитки.