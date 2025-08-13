Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дефицит билетов на поезда — нардеп объяснила ситуацию

Дефицит билетов на поезда — нардеп объяснила ситуацию

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 10:42
Почему на поезда постоянно нет билетов — что предлагает нардеп
Станция железнодорожного вокзала. Фото: УНИАН

Украинцы уже не первый месяц жалуются на проблему с покупкой билетов на поезда. Впрочем, пока действенной альтернативы ни правительство, ни компания Укрзализныця не придумала.

Народный депутат Виктория Гриб в эфире программы "Вечір.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Почему в Украине возник большой дефицит билетов на поезда

Виктория Гриб заявила, что в Украине из-за закрытых аэропортов значительную нагрузку на себя взяла железная дорога.

Впрочем, проблему с дефицитом билетов на поезда нельзя объяснять исключительно военным положением и ростом пассажиропотока. По ее словам, ситуация значительно усложнилась из-за деятельности перекупщиков, на что жалуется большое количество граждан.

Гриб рассказала, что на днях сделала публичное сообщение и направила депутатский запрос в "Укрзализныцю" по решению этой проблемы. В ответ, по ее словам, она получила семь страниц текста, но без конкретных решений.

"Они говорят о том, что нам необходимо сейчас финансирование. Финансирование для того, чтобы мы могли закупать новые вагоны", — отметила нардеп.

По официальным объяснениям компании, билеты сейчас можно приобрести только через "Дію", а для тех, кто не пользуется приложением, в некоторых областных центрах оставили кассы. Однако Гриб считает такой подход ошибочным, ведь билеты должны продаваться во всех вокзалах, а не только в ограниченных точках.

Депутат подчеркнула, что необходимо провести анализ заполняемости вагонов, чтобы определить маршруты с перегрузкой и те, где есть свободные места. Особенно летом, когда растет спрос на поездки во Львов и другие западные регионы.

Она также подчеркнула важность проверки системы бронирования мест для военных — действительно ли эта бронь используется по назначению.

Напомним, недавно Укрзализныця запустила несколько дополнительных поездов на популярный маршрут.

Также в Укрзализныце объяснили, почему возник большой ажиотаж на билеты.

Укрзализныця транспорт Украина поезда железная дорога билеты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации