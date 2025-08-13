Почему на поезда постоянно нет билетов — что предлагает нардеп

Станция железнодорожного вокзала. Фото: УНИАН

Украинцы уже не первый месяц жалуются на проблему с покупкой билетов на поезда. Впрочем, пока действенной альтернативы ни правительство, ни компания Укрзализныця не придумала.

Народный депутат Виктория Гриб в эфире программы "Вечір.LIVE".

Виктория Гриб заявила, что в Украине из-за закрытых аэропортов значительную нагрузку на себя взяла железная дорога.

Впрочем, проблему с дефицитом билетов на поезда нельзя объяснять исключительно военным положением и ростом пассажиропотока. По ее словам, ситуация значительно усложнилась из-за деятельности перекупщиков, на что жалуется большое количество граждан.

Гриб рассказала, что на днях сделала публичное сообщение и направила депутатский запрос в "Укрзализныцю" по решению этой проблемы. В ответ, по ее словам, она получила семь страниц текста, но без конкретных решений.

"Они говорят о том, что нам необходимо сейчас финансирование. Финансирование для того, чтобы мы могли закупать новые вагоны", — отметила нардеп.

По официальным объяснениям компании, билеты сейчас можно приобрести только через "Дію", а для тех, кто не пользуется приложением, в некоторых областных центрах оставили кассы. Однако Гриб считает такой подход ошибочным, ведь билеты должны продаваться во всех вокзалах, а не только в ограниченных точках.

Депутат подчеркнула, что необходимо провести анализ заполняемости вагонов, чтобы определить маршруты с перегрузкой и те, где есть свободные места. Особенно летом, когда растет спрос на поездки во Львов и другие западные регионы.

Она также подчеркнула важность проверки системы бронирования мест для военных — действительно ли эта бронь используется по назначению.

Напомним, недавно Укрзализныця запустила несколько дополнительных поездов на популярный маршрут.

Также в Укрзализныце объяснили, почему возник большой ажиотаж на билеты.