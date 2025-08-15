Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті 15 серпня — що з пасажирами

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

На Закарпатті 15 серпня зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда зі сполученням №39/40 Запоріжжя — Солотвино. На щастя, ніхто не постраждав, але рейс затримується.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті

В Укрзалізниці розповіли, що внаслідок сходження вагонів з рейок серед пасажирів та поїзної бригади постраждалих немає. Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — "викид" рейки через аномальну спеку.

Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті. Фото: УЗ

"Просимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", — сказали у відомстві.

Крім того, там зазначили, що поки приміський поїзд №6581 сполученням Королево — Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.

