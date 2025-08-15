Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Закарпатті зійшли з рейок три вагони поїзда з пасажирами

На Закарпатті зійшли з рейок три вагони поїзда з пасажирами

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 17:26
Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті 15 серпня — що з пасажирами
Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

На Закарпатті 15 серпня зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда зі сполученням №39/40 Запоріжжя — Солотвино. На щастя, ніхто не постраждав, але рейс затримується.

Про це повідомили в Укрзалізниці

Реклама
Читайте також:

Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті

В Укрзалізниці розповіли, що внаслідок сходження вагонів з рейок серед пасажирів та поїзної бригади постраждалих немає. Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — "викид" рейки через аномальну спеку. 

Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті
Поїзд зійшов з рейок на Закарпатті. Фото: УЗ

"Просимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", — сказали у відомстві. 

Крім того, там зазначили, що поки приміський поїзд №6581 сполученням Королево — Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.

Нагадаємо, в серпні УЗ запустить додаткові поїзди на один з популярних напрямків. Попри високий попит серед пасажирів та дефіцит квитків на деякі маршрути, Укрзалізниця намагається розв'язати цю проблему.

Також ми писали, що нардепка пояснила, чому присутній дефіцит квитків на поїзди. Наразі дієвої альтернативи ані уряд, ані компанія Укрзалізниця не придумали.

Укрзалізниця аварія поїзди спека пасажири
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації