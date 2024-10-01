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На Закарпатье разоблачили предпринимателя, незаконно заработавшего 3,7 млн грн

1 октября 2024 17:07
Аркадий Пастула - Редактор
На Закарпатье разоблачили предпринимателя в подделке документов и присвоении средств
Правоохранители и фигурант. Фото: npu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

На Закарпатье предприниматель подделал официальные документы по поставкам комплектующих, на основе которых получил финансирование из местного бюджета. Сейчас фигурант находится под стражей, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 1 октября.

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Правоохранители разоблачили схему присвоения и отмывания средств при закупках для военных нужд. Установлено, что между в/ч и физическим лицом предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.

В Закарпатье разоблачили предпринимателя, который подделывал официальные документы
Обыск у фигуранта. Фото: Нацполиция

"Чтобы получить средства, предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставке имущества. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3 700 000 гривен. В дальнейшем использовал эти средства для осуществления ряда финансовых операций в своих интересах", — говорится в сообщении.

Детективы БЭБ в Закарпатской области объявили подрядчику подозрение по нескольким статьям УК Украины:

  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
  • служебный подлог;
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 3,7 млн грн.

Сейчас продолжаются мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди должностных лиц воинской части.

"Подозреваемому может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины поймала на взятке в 100 тыс. гривен топ-менеджера "Энергоатома". По данным соучредителя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, СБУ задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.

Ранее в Николаевской области был задержан заместитель командира дивизиона с тыла одной из воинских частей. Он в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ.

деньги Закарпатье документы бюджет Нацполиция подделки

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