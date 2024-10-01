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На Закарпатті викрили підприємця, який незаконно заробив 3,7 млн грн

1 жовтня 2024 17:07
Аркадій Пастула - Редактор
На Закарпатті викрили підприємця у підробці документів та привласненні коштів
Правоохоронці та фігурант. Фото: npu.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

На Закарпатті підприємець підробив офіційні документи щодо постачання комплектуючих, на основі яких отримав фінансування з місцевого бюджету. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 1 жовтня.

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Підробка офіційних документів

Правоохоронці викрили схему привласнення та відмивання коштів під час закупівель для військових потреб. Встановлено, що між в/ч та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів.

На Закарпатті викрили підприємця, який підробляв офіційні документи
Обшук у фігуранта. Фото: Нацполіція 

"Щоб отримати кошти, підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання майна. На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3 700 000 гривень. Надалі використав ці кошти для здійснення ряду фінансових операцій у своїх інтересах", — йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ у Закарпатській області оголосили підряднику підозру за декількома статтями КК України:

  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • службове підроблення;
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 3,7 млн грн.  

Наразі продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службових осіб військової частини.

"Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України піймала на хабарі в 100 тис. гривень топменеджера "Енергоатому". За даними співзасновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, СБУ затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича. 

Раніше у Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин. Він протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ

гроші Закарпаття документи бюджет Нацполіція підробки

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