На Закарпатті викрили підприємця у підробці документів та привласненні коштів

На Закарпатті викрили підприємця, який незаконно заробив 3,7 млн грн
На Закарпатті підприємець підробив офіційні документи щодо постачання комплектуючих, на основі яких отримав фінансування з місцевого бюджету. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 1 жовтня.
Підробка офіційних документів
Правоохоронці викрили схему привласнення та відмивання коштів під час закупівель для військових потреб. Встановлено, що між в/ч та фізичною особою підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів.
"Щоб отримати кошти, підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання майна. На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3 700 000 гривень. Надалі використав ці кошти для здійснення ряду фінансових операцій у своїх інтересах", — йдеться у повідомленні.
Детективи БЕБ у Закарпатській області оголосили підряднику підозру за декількома статтями КК України:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- службове підроблення;
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 3,7 млн грн.
Наразі продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службових осіб військової частини.
"Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Служба безпеки України піймала на хабарі в 100 тис. гривень топменеджера "Енергоатому". За даними співзасновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, СБУ затримала директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича.
Раніше у Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин. Він протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ.
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