На Закарпатье задержали организаторов незаконного выезда военнообязанных

Задержание одного из участников схемы. Фото: полиция Закарпатской области

В Закарпатской области правоохранители разоблачили очередную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Во время спецоперации были задержаны трое участников преступной группы и их "клиент" прямо во время попытки нелегального пересечения государственной границы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Организатором схемы оказался 43-летний житель Мукачево, ранее судимый. Он привлек к делу еще двух сообщников, которые непосредственно отвечали за переправку мужчин к линии границы. С клиентами общались через социальные сети, договариваясь о деталях маршрута и оплату.

Задержание подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины

Участник преступной группы. Фото: Национальная полиция

Злоумышленники оценили свои "услуги" в 8 тысяч долларов США за одного человека. Во время задержания в селе Астей, что вблизи границы, полиция поймала двух переправщиков на горячем — именно когда они везли очередного военнообязанного к границе. Организатора задержали в Мукачево, когда тот получал деньги. Во время следственных действий изъято более 9 тысяч долларов наличности, мобильные телефоны, черновые записи и транспортные средства, которыми пользовались задержанные.

Все трое мужчин помещены в изолятор временного содержания согласно статье 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали перевозчика, который пытался перевезти местного жителя в ПМР.

Также недавно ГПСУ разоблачили подростка на Закарпатье, который хотел заработать на мужчинах, помогая им незаконно пересечь границу.