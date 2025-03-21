На Закарпатті затримали організаторів незаконного виїзду військовозобов’язаних

Затримання одного з учасників схеми. Фото: поліція Закарпатської області

У Закарпатській області правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Під час спецоперації було затримано трьох учасників злочинної групи та їхнього "клієнта" просто під час спроби нелегального перетину державного кордону.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області.

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Організатором схеми виявився 43-річний мешканець Мукачева, раніше судимий. Він залучив до справи ще двох спільників, які безпосередньо відповідали за переправлення чоловіків до лінії кордону. З клієнтами спілкувались через соціальні мережі, домовляючись про деталі маршруту та оплату.

Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Учасник злочинної групи. Фото: Національна поліція

Зловмисники оцінили свої "послуги" в 8 тисяч доларів США за одного чоловіка. Під час затримання в селі Астей, що поблизу кордону, поліція спіймала двох переправників на гарячому — саме коли вони везли чергового військовозобов’язаного до кордону. Організатора затримали в Мукачеві, коли той отримував гроші. Під час слідчих дій вилучено понад 9 тисяч доларів готівки, мобільні телефони, чорнові записи та транспортні засоби, якими користувалися затримані.

Усіх трьох чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання згідно зі статтею 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області затримали перевізника, який намагався перевезти місцевого мешканця до ПМР.

Також нещодавно ДПСУ викрили підлітка на Закарпатті, який хотів заробити на чоловіках, допомагаючи їм незаконно перетнути кордон.