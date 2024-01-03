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На Закарпатье разоблачили 12 уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу

3 января 2024 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Закарпатье разоблачили 12 уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу
Разоблачение уклонистов на Закарпатье. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Недалеко от границы с Венгрией задержали 12 мужчин, которые хотели незаконно пересечь государственный рубеж. Их обнаружил пограничный наряд от отдела "Лужанка".

Об этом пишет пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Отмечается, что когда мужчины увидели пограничников, то пытались скрыться, поэтому, чтобы остановить их, военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов.

"В ходе дальнейших мероприятий оперативники отряда установили личность переправителя, который собственным транспортным средством доставил группу мужчин в приграничье, получив от своих "пассажиров" оплату в размере 12 тысяч гривен с каждого", — говорится в сообщении.

задержание уклонян на границе с Венгрией
Денежные средства, которые изъяли у водителя. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Позже пограничники вместе полицией задержали водителя. Теперь работники оперативно-розыскного отдела отряда выясняют все обстоятельства этого правонарушения.

задержание уклонян на границе с Венгрией
Задержание водителя, который переправлял уклонистов. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Напомним, ранее пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые хотели незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

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