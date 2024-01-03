На Закарпатті викрили 12 ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон

Викриття ухилянтів на Закарпатті. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Недалеко від кордону з Угорщиною затримали 12 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути державний рубіж. Їх виявив прикордонний наряд від відділу "Лужанка".

Про це пише пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Зазначається, що коли чоловіки побачили прикордонників, то намагалися втекти, тому, щоб зупинити їх, військовослужбовці зробили декілька попереджувальних пострілів.

"Під час подальших заходів оперативники загону встановили особу переправника, який власним транспортним засобом доправив групу чоловіків у прикордоння, отримавши від своїх "пасажирів" оплату у розмірі 12 тисяч гривень з кожного", — йдеться у повідомленні.

Кошти, які вилучили у водія. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Пізніше прикордонники разом з поліцією затримали водія. Тепер працівники оперативно-розшукового відділу загону з'ясовують всі обставини цього правопорушення.

Затримання водія, який переправляв ухилянтів. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Нагадаємо, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.