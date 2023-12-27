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Прикордонники упіймали одразу 16 ухилянтів біля кордону зі Словаччиною

27 грудня 2023 16:34
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Прикордонники упіймали одразу 16 ухилянтів біля кордону зі Словаччиною
Затримані чоловіки-ухилянти. Фото: пресслужба ДПСУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Лише за одну добу прикордонники Чопського загону затримали 16 чоловіків призовного віку, які незаконно намагалися потрапити до Словаччини. Для того, аби їх не помітили ухилянти поділились на декілька груп.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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З 16 осіб тринадцятеро поділились на дві групи, інші троє — йшли по одному.

"Правоохоронці зупинили легковий автомобіль української реєстрації, який прямував у бік Словаччини. У ньому перебували вісім чоловіків призовного віку, які виявилися жителями Закарпаття. Прикордонники встановили, що водій легковика погодився за грошову винагороду доставити до кордону своїх односельчан і сприяти у їх переправленні на територію Словаччини. Під час затримання він намагався втекти, однак військовослужбовці його зупинили", — йдеться у повідомленні.

Іншу групу, до складу якої входили четверо закарпатців, вдалось затримати за кількасот метрів від державного кордону. Вони вже майже його перетнули.

"Ще трьох правопорушників затримали у ході здійснення перевірочних заходів прикордонні наряди на ділянці відповідальності відділів "Ужгород" та "Новоселиця". Одна особа визнала намір дістатися Словаччини поза пунктами пропуску, двоє інших перебували у прикордонні без документів, що посвідчують особу", — зазначили в ДПСУ.

Усіх 16 осіб затримали в адміністративному порядку. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

У діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Відповідне повідомлення надіслано на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції.

Нагадаємо, група ухилянтів вночі 25 грудня намагалися перетнути кордон через річку Тису, що на Закарпатті. Прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків з гумовим човном.

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