Пограничники поймали сразу 16 уклонистов у границы со Словакией

Задержанные мужчины-уклонисты. Фото: пресс-служба ГПСУ

Только за сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 мужчин призывного возраста, которые незаконно пытались попасть в Словакию. Для того чтобы их не заметили, уклонисты поделились на несколько групп.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Из 16 человек тринадцать разделились на две группы, остальные трое — шли по одному.

"Правоохранители остановили легковой автомобиль украинской регистрации, который направлялся в сторону Словакии. В нем находились восемь мужчин призывного возраста, которые оказались жителями Закарпатья. Пограничники установили, что водитель легковушки согласился за денежное вознаграждение доставить к границе своих односельчан и содействовать в их переправке на территорию Словакии. Во время задержания он пытался скрыться, однако военнослужащие его остановили", — говорится в сообщении.

Другую группу, в состав которой входили четверо закарпатцев, удалось задержать в нескольких сотнях метров от государственной границы. Они уже почти ее пересекли.

"Еще трех правонарушителей задержали в ходе осуществления проверочных мероприятий пограничные наряды на участке ответственности отделов "Ужгород" и "Новоселица". Один человек признал намерение добраться до Словакии вне пунктов пропуска, двое других находились в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность", — отметили в ГПСУ.

Все 16 человек были задержаны в административном порядке. Их привлекли к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В действиях переправщика видят признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Соответствующее сообщение отправлено по адресу Ужгородского райотдела Нацполиции.

Напомним, группа уклонистов ночью 25 декабря пыталась пересечь границу через реку Тису на Закарпатье. Пограничники Мукачевского отряда задержали троих мужчин с резиновой лодкой.