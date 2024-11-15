В Закарпатье студент подал в суд на ТЦК через повестку

Ужгородский горрайонный суд. Фото: пресс-служба суда

В Закарпатской области ТЦК и СП выписали повестку мужчине, имеющему отсрочку от мобилизации. Он учится в университете по дневной форме.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

Мужчина с июня этого года учится на дневной форме обучения, на бакалавра за границей в высшей школе внутренней безопасности в польском городе Лодзь. Сведения об учебе он отправлял в ТЦК и СП, где ему выдали справку об отсрочке в июле.

Однако он не получил военный билет, потому что в военкомате заявили, что нужно время на изготовление и выдача состоится в октябре 2024 года. В то же время мужчина имеет своевременно обновленные данные в приложении Резерв+ и соответствующий QR-код.

При проверке данных работниками ТЦК и полиции те не приняли во внимание предоставленные мужчиной документов, потому что у него не было военного билета. Поэтому он решил обратиться в суд.

Решение суда

Суд отметил, что электронный документ имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный. Поэтому постановление ТЦК о мобилизации мужчины является неправомерным, он имеет отсрочку.

Также было отменено наложение штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, мужчина обжаловал в суде штраф в размере 17 тысяч гривен за несвоевременную постановку на военный учет.

Также мы писали, что в Сумской области военнообязанному выписали штраф за необновление учетных данных, а тот подал в суд.