На Закарпатті студент подав до суду на ТЦК через повістку

Ужгородський міськрайонний суд. Фото: пресслужба суду

У Закарпатській області ТЦК та СП виписали повістку чоловіку, який має відстрочку від мобілізації. Він навчається в університеті на денній формі.

Про це пише Судово-Юридична газета.

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Деталі справи

Чоловік з червня цього року навчається на денній формі навчання, на бакалавра за кордоном у вищій школі внутрішньої безпеки в польському місті Лодзь. Відомості про навчання він відправляв до ТЦК та СП, де у липні йому видали довідку про відстрочку.

Однак він не отримав військовий квиток, бо у військкоматі заявили, що треба час на виготовлення і видача відбудеться у жовтні 2024 року. Водночас чоловік має вчасно оновлені дані у застосунку Резерв+, має відповідний QR-код.

Під час перевірки даних працівниками ТЦК та поліції ті не взяли до уваги надані чоловіком документи, бо він не мав військового квитка. Тому він вирішив звернутися до суду.

Рішення суду

Суд зауважив, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Тому постанова ТЦК про мобілізацію чоловіка є неправомірною, він має відстрочку.

Також було скасовано накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, чоловік оскаржив у суді штраф у розмірі 17 тисяч гривень за несвоєчасну постановку на військовий облік.

Також ми писали, що ​​на Сумщині військовозобов'язаному виписали штраф за неоновлення облікових даних, а той подав до суду.