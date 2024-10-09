На Закарпатье суд оправдал мужчину, обвиняемого в переправке уклонистов через границу

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На Закарпатье судили мужчину, которого обвиняли в переправке уклонистов через границу. Однако его не наказали.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемого вместе с тремя уклонистами, задержали работники Государственной пограничной службы на окраине села Рафайново в Береговском районе, всего в пяти километрах от венгерской границы.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину, объяснив, что в тот вечер он подвозил друзей знакомого в гостиницу "Косино".

На блокпосту к его авто подошли военнослужащие для проверки багажника, а его самого вместе с пассажирами отвезли в отделение пограничников.

Мужчина отметил, что обыск автомобиля провели без его участия, а также свидетелей. По словам обвиняемого, он не получал денег за незаконную переправку мужчин через границу.

Что решил суд

Суд рассмотрел видеозаписи с камер наблюдения и показания пассажиров обвиняемого, которые подтвердили, что он не предоставлял им никаких указаний относительно незаконного пересечения государственной границы.

Судья признал мужчину невиновным в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и оправдал его.

Напомним, Бахмачский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю села Медведевка за уклонение от призыва во время мобилизации, назначив ему три года лишения свободы.

Также Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области приговорил военнослужащего к пяти годам тюрьмы за отказ выполнить боевое задание и перейти в другую часть.