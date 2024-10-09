На Закарпатті суд виправдав чоловіка, обвинуваченого в переправленні ухилянтів через кордон

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Закарпатті судили чоловіка, якого обвинувачували в переправлянні ухилянтів через кордон. Однак його не покарали.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинуваченого разом з трьома ухилянтами, затримали працівники Державної прикордонної служби на околиці села Рафайново в Берегівському районі, всього за п'ять кілометрів від угорського кордону.

Під час судового засідання чоловік заперечив свою провину, пояснивши, що того вечора він підвозив друзів знайомого до готелю "Косино".

На блокпосту до його авто підійшли військовослужбовці для перевірки багажника, а його самого разом із пасажирами відвезли до відділення прикордонників.

Чоловік наголосив, що обшук автомобіля провели без його участі, а також свідків. За словами обвинуваченого, він не отримував грошей за незаконне переправлення чоловіків через кордон.

Що вирішив суд

Суд розглянув відеозаписи з камер спостереження та свідчення пасажирів обвинуваченого, які підтвердили, що він не надавав їм жодних вказівок щодо незаконного перетину державного кордону.

Суддя визнав чоловіка невинуватим у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України і виправдав його.

Нагадаємо, Бахмацький районний суд виніс вирок 35-річному мешканцеві села Медведівка за ухилення від призову під час мобілізації, призначивши йому три роки позбавлення волі.

Також Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області засудив військовослужбовця до п'яти років тюрми за відмову виконати бойове завдання та перейти до іншої частини.