В Закарпатье задержали черных лесорубов

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Национальная полиция

В Закарпатье правоохранители задержали членов группировки "черных лесорубов", причастных к масштабной вырубке леса на 40 миллионов гривен. В ходе следствия злоумышленники оказывали активное сопротивление следственным действиям.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в среду, 30 октября.

Читайте также:

Незаконно рубили деревья

"Черные лесорубы" во избежание наказания пытались воспрепятствовать проведению следственных действий правоохранителями. В частности, они разложили шипы и "ежи" из арматуры на горной дороге. Также они частично повредили мост, ведущий к местам хранения незаконно срубленной древесины.

"Сотрудники Национальной полиции установили местонахождение нелегальных пилорам и задержали членов группировки", — сообщили в полиции.

В полиции отметили, что древесину хвойных и ценных пород вырубали злоумышленники на территории урочища Стебный и природно-заповедного фонда.

Следователи возле незаконно вырубленных деревьев. Фото: Национальная полиция

Грузовик с деревом. Фото: Национальная полиция

Авто стражей порядка на месте происшествия. Фото: Национальная полиция

Правоохранители в помещении. Фото: Национальная полиция

Ранее мы писали, что житель Белгород-Днестровского района вырубал деревья в лесу. Этим он нанес государству ущерб почти на 130 тысяч гривен.

Напомним, Верховная Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку деревьев и кустарников. За нарушение предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях может грозить заключение сроком до трех лет.