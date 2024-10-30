На Закарпатті затримали чорних лісорубів

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: Національна поліція

На Закарпатті правоохоронці затримали членів угруповання "чорних лісорубів", причетних до масштабної вирубки лісу на 40 мільйонів гривень. Під час слідства зловмисники чинили активний опір слідчим діям.

Про це повідомили у Національній поліції України у середу, 30 жовтня.

Читайте також:

Незаконно рубали дерева

"Чорні лісоруби", щоб уникнути покарання, намагалися перешкодити проведенню слідчих дій правоохоронцями. Зокрема вони розклали шипи та "їжаки" з арматури на гірській дорозі. Також вони частково пошкодили міст, який веде до місць зберігання незаконно зрубаної деревини.

"Співробітники Національної поліції встановили місця розташування нелегальних пилорам та затримали членів угруповання", — повідомили в поліції.

В поліції зазначили, що деревину хвойних та цінних порід зловмисники вирубували на території урочища Стебний та природньо-заповідного фонду.

Слідчі біля незаконно вирубаних дерев. Фото: Національна поліція

Вантажівка з деревиною. Фото: Національна поліція

Авто правоохоронців на місці події. Фото: Національна поліція

Правоохоронці у приміщенні. Фото: Національна поліція

Раніше ми писали, що мешканець Білгород-Дністровського району вирубував дерева у лісі. Цим він завдав державі збитків майже на 130 тисяч гривень.

Нагадуємо, Верховна Рада посилила покарання за незаконну вирубку дерев і чагарників. За порушення передбачені штрафи, а в окремих випадках може загрожувати ув'язнення на строк до трьох років.