На Закарпатье мужчина переправлял уклонистов за границу — что ему грозит

Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатье перед судом предстанет 25-летний переправитель, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Уклонисты пытались попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины Западная граница.

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Незаконная переправка мужчин за границу

Организатора схемы задержали на Закарпатье еще в конце октября 2023 года после получения им взятки в размере 1 тыс. долларов. Деньги заплатили ему за незаконную переправку двух мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию.

Задержание фигурантов. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с коллегами из Мукачевского отряда и сотрудниками Нацполиции при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры застали фигуранта "на горячем".

"Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", и вручено соответствующий обвинительный акт", — говорится в сообщении.

Задержание фигуранта. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Пост Западного регионального управления ГПСУ Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, на границе Украины ужесточили контроль за выездом мужчин из-за роста количества фальшивых документов, что достигло 3 тысяч за прошлый год. При этом некоторые люди не соблюдают заявленные причины поездок и покидают страну с другими намерениями.

Также мы писали, что вблизи границы с Румынией с поличным задержали организатора схемы для уклонистов вместе с "клиентом". Такая услуга стоила 6,5 тыс. евро.