На Закарпатті чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що йому загрожує
На Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон.
Незаконне переправлення чоловіків за кордон
Організатора схеми затримали на Закарпатті ще наприкінці жовтня 2023 року після отримання ним хабаря у розмірі 1 тис. доларів. Гроші заплатили йому за незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку з України до Угорщини.
Оперативники Чопського прикордонного загону спільно з колегами з Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури заскочили фігуранта "на гарячому".
"Наразі йому висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", та вручено відповідний обвинувальний акт", — йдеться у повідомленні.
Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на кордоні України посилили контроль за виїздом чоловіків через зростання кількості фальшивих документів, що досягло 3 тисяч за минулий рік. При цьому деякі люди не дотримуються заявлених причин поїздок і залишають країну з іншими намірами.
Також ми писали, що поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.
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