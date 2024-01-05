Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що йому загрожує arrow

На Закарпатті чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що йому загрожує

5 січня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Закарпатті чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що йому загрожує
Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон.

Читайте також:

Незаконне переправлення чоловіків за кордон

Організатора схеми затримали на Закарпатті ще наприкінці жовтня 2023 року після отримання ним хабаря у розмірі 1 тис. доларів. Гроші заплатили йому за незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку з України до Угорщини.

null
Затримання фігурантів. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно з колегами з Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури заскочили фігуранта "на гарячому".

"Наразі йому висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", та вручено відповідний обвинувальний акт", — йдеться у повідомленні.

null
Затримання фігуранта. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

null
Допис Західного регіонального управління ДПСУ Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, на кордоні України посилили контроль за виїздом чоловіків через зростання кількості фальшивих документів, що досягло 3 тисяч за минулий рік. При цьому деякі люди не дотримуються заявлених причин поїздок і залишають країну з іншими намірами.

Також ми писали, що поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі