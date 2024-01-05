На Закарпатті чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що йому загрожує

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатті перед судом постане 25-річний переправник, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Ухилянти намагалися потрапити до Угорщини.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон.

Читайте також:

Незаконне переправлення чоловіків за кордон

Організатора схеми затримали на Закарпатті ще наприкінці жовтня 2023 року після отримання ним хабаря у розмірі 1 тис. доларів. Гроші заплатили йому за незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку з України до Угорщини.

Затримання фігурантів. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно з колегами з Мукачівського загону та співробітниками Нацполіції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури заскочили фігуранта "на гарячому".

"Наразі йому висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", та вручено відповідний обвинувальний акт", — йдеться у повідомленні.

Затримання фігуранта. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Допис Західного регіонального управління ДПСУ Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, на кордоні України посилили контроль за виїздом чоловіків через зростання кількості фальшивих документів, що досягло 3 тисяч за минулий рік. При цьому деякі люди не дотримуються заявлених причин поїздок і залишають країну з іншими намірами.

Також ми писали, що поблизу кордону з Румунією на гарячому затримали організатора схеми для ухилянтів разом з "клієнтом". Така послуга коштувала 6,5 тис. євро.