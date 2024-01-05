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ДПСУ назвала причину посилення перевірок на кордоні

5 січня 2024 11:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посилення перевірок на кордоні України – яка причина
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На кордоні України посилили контроль за виїздом чоловіків через зростання кількості фальшивих документів, що досягло 3 тисяч за минулий рік. При цьому деякі люди не дотримуються заявлених причин поїздок і залишають країну з іншими намірами.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Причина посилення перевірок на кордоні

"Правила перетину кордону не змінилися, але на прикордонниках лежить обов'язок особливо ретельно перевіряти підстави для виїзду. На жаль, ми стикаємося зі зростанням кількості фальсифікованих документів та невідповідністю заявлених цілей поїздок", — зазначив Демченко.

Він також додав, що деякі люди не дотримуються заявлених причин поїздок і залишають країну з іншими намірами. Це стосується і тих, хто займається міжнародними вантажоперевезеннями або перевезенням гуманітарних вантажів.

"Часто під час детальної перевірки з'ясовується, що реальна мета поїздки не відповідає зазначеній у документах", — пояснив він.

Демченко також повідомив, що за 11 місяців минулого року на кордоні було виявлено близько 3 тисячі фальшивих документів, що призвело до посилення перевірок.

"Якщо людина пред'являє документи, що підтверджують право на перетин кордону, прикордонники, звичайно, її пропускають", — сказав він.

Нагадаємо, неподалік кордону з Угорщиною затримали 12 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути державний рубіж. Їх виявив прикордонний наряд від відділу "Лужанка".

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.

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