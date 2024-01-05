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ГПСУ назвала причину усиления проверок на границе

5 января 2024 11:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Усиление проверок на границе Украины - какая причина
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На границе Украины ужесточили контроль за выездом мужчин из-за роста числа фальшивых документов, достигшего 3 тысяч за прошлый год. При этом некоторые люди не соблюдают заявленные причины поездок и покидают страну с другими намерениями.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Причина усиления проверок на границе

"Правила пересечения границы не изменились, но на пограничниках лежит обязанность особенно тщательно проверять основания для выезда. К сожалению, мы сталкиваемся с ростом числа фальсифицированных документов и несоответствием заявленных целей поездок", — отметил Демченко.

Он также добавил, что некоторые люди не соблюдают заявленные причины поездок и покидают страну с другими намерениями. Это относится и к тем, кто занимается международными грузоперевозками или перевозкой гуманитарных грузов.

"Часто при детальной проверке выясняется, что реальная цель поездки не соответствует указанной в документах", — пояснил он. 

Демченко также сообщил, что за 11 месяцев прошлого года на границе было выявлено около 3 тысяч фальшивых документов, что привело к усилению проверок. 

"Если человек предъявляет документы, подтверждающие право на пересечение границы, пограничники, конечно, его пропускают", — заключил он.

Напомним, недалеко от границы с Венгрией задержали 12 мужчин, которые хотели незаконно пересечь государственный рубеж. Их обнаружил пограничный наряд от отдела "Лужанка".

Добавим, во Львовской области правоохранители разоблачили троих мужчин, которые нелегально отправляли уклонистов за границу. За свои "услуги" организаторы преступной схемы брали у "клиентов" более 4 тысяч долларов.

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