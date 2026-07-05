На Волыни пьяный водитель стал виновником ДТП: погибли два человека

ДТП на Волыни. Фото: Нацполиция

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В селе Новый Двор на Волыни произошло дорожно-транспортное происшествие в воскресенье, 5 июля, около часа ночи. Аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ, 1996 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Волынской области, передает Новини.LIVE.

ДТП на Волыни 5 июля

"Водитель ВАЗ, житель Турийска, 1996 года рождения, во время движения столкнулся с припаркованным легковым автомобилем. От удара Volkswagen отбросило на проезжую часть, где с ним столкнулся мотоциклист", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП. Фото: Нацполиция

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ, 2002 года рождения. Еще четверо пассажиров автомобиля попали в больницу. Речь идет о жителях Ковельского района — трех девушках 2008, 2008 и 2004 годов рождения, а также мужчине 1997 года рождения.

ДТП на Волыни 5 июля. Фото: Нацполиция

По данным полиции, водитель ВАЗ находился в состоянии опьянения. В настоящее время устанавливаются данные об остальных лицах.

Кроме того, в результате аварии ранения получили водитель и пассажирка мотоцикла.

Последствия аварии в с. Новый Двор. Фото: Нацполиция

"Более подробные обстоятельства устанавливает следственно-оперативная группа полиции, которая работала на месте происшествия всю ночь и продолжает документировать последствия и устанавливать обстоятельства", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, 4 июля в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирской маршрутки и крупногабаритного грузовика. Впоследствии на аварию отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. В результате ДТП погибли 12 человек, еще шесть человек получили травмы.

Правоохранители уже задержали предполагаемого виновника ДТП на трассе Одесса-Николаев. Полицейские организовали специальную операцию.