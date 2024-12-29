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На Волыни собака загрызла кота — как суд наказал владелицу

29 декабря 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
На Волыни собака загрызла кота — как суд наказал владелицу
Молоток судьи. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

На Волыни судили женщину, собака которой загрызла соседского кота. Владелица получила штраф в размере 1 700 гривен, а животное конфисковали.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Инцидент произошел 2 октября 2024 г. в селе Туропин Ковельского района. Оксана Д. выгуливала овчарку вне места содержания без намордника и поводка. Поэтому пес набросился и задушил кота, который принадлежал потерпевшей.

Действия владелицы квалифицировали, как нарушение правил содержания собак и кошек. Нарушение подтверждается протоколом, рапортом, заявлением потерпевшей и иллюстративной таблицей.

Женщина на судебное заседание не явилась. Зато предоставила заявление о признании вины и просила строго не наказывать.

Что решил суд

Суд конфисковал у Оксаны Д. животное и назначил 1 700 гривен штрафа. Также с женщины взыскали 605 гривен судебного сбора.

Ранее мы писали, что в Киеве случился конфликт между  мужчиной и работниками ТЦК и СП. В ходе проверки военно-учетных документов водитель отказался предоставлять документы и наехал на работника ТЦК.

Напомним, суд закрыл дело против Алека Болдуина об убийстве украинской оператора Галины Гатчинс в 2021 году.

Украина собака коты Волынь судебные решения

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