На Волыни собака загрызла кота — как суд наказал владелицу

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Волыни судили женщину, собака которой загрызла соседского кота. Владелица получила штраф в размере 1 700 гривен, а животное конфисковали.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Инцидент произошел 2 октября 2024 г. в селе Туропин Ковельского района. Оксана Д. выгуливала овчарку вне места содержания без намордника и поводка. Поэтому пес набросился и задушил кота, который принадлежал потерпевшей.

Действия владелицы квалифицировали, как нарушение правил содержания собак и кошек. Нарушение подтверждается протоколом, рапортом, заявлением потерпевшей и иллюстративной таблицей.

Женщина на судебное заседание не явилась. Зато предоставила заявление о признании вины и просила строго не наказывать.

Что решил суд

Суд конфисковал у Оксаны Д. животное и назначил 1 700 гривен штрафа. Также с женщины взыскали 605 гривен судебного сбора.

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