На Волині собака загриз кота — як суд покарав власницю
На Волині судили жінку, пес якої загриз сусідського кота. Власниця отримала штраф у розмірі 1 700 гривень, а тварину конфіскували.
Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Обставини справи
Інцидент стався 2 жовтня 2024 року в селі Туропин Ковельського району. Оксана Д. вигулювала вівчарку поза місцем утримання без намордника і повідця. Через це пес накинувся та задушив кота, який належав потерпілій.
Дії власниці кваліфікували, як порушення правил тримання собак і котів. Порушення підтверджується протоколом, рапортом, заявою потерпілої та ілюстративною таблицею.
Жінка на судове засідання не з’явилася. Натомість надала заяву про визнання вини і просила суворо не карати.
Що вирішив суд
Суд конфіскував в Оксани Д. тварину та призначив 1 700 гривень штрафу. Також із жінки стягнули 605 гривень судового збору.
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