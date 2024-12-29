На Волині собака загриз кота — як суд покарав власницю

Молоток судді. Фото: Pexels

На Волині судили жінку, пес якої загриз сусідського кота. Власниця отримала штраф у розмірі 1 700 гривень, а тварину конфіскували.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Інцидент стався 2 жовтня 2024 року в селі Туропин Ковельського району. Оксана Д. вигулювала вівчарку поза місцем утримання без намордника і повідця. Через це пес накинувся та задушив кота, який належав потерпілій.

Дії власниці кваліфікували, як порушення правил тримання собак і котів. Порушення підтверджується протоколом, рапортом, заявою потерпілої та ілюстративною таблицею.

Жінка на судове засідання не з’явилася. Натомість надала заяву про визнання вини і просила суворо не карати.

Що вирішив суд

Суд конфіскував в Оксани Д. тварину та призначив 1 700 гривень штрафу. Також із жінки стягнули 605 гривень судового збору.

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