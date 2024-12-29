Мобілізація в Україні — чоловік отримав вирок, бо не прибув до ТЦК

Суддівський молоток. Фото: Pexels

У Хмельницькій області чоловік не зміг прибути до Територіального центру комплектування, бо нічим було добратися. Суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказується, що у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до служби та видали повістку, зобов’язавши з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) для подальшого відправлення до військової частини. Однак він не прибув.

На суді військовозобов'язаний пояснив, що працівники військкомату обіцяли його забрати, але не зробили цього. Самостійно він не міг дістатися ТЦК через відсутність транспорту.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Зважаючи на те, що раніше обвинувачений вже був судимий і перебував на іспитовому терміні, йому призначили остаточний строк — шість років позбавлення волі.

Раніше мешканця Дніпропетровської області судили за ухилення від мобілізації. Чоловік двічі отримував повістку, однак йти на службу категорично відмовлявся.

Також Арцизький районний суд Одеської області покарав чоловіка, який ухилився від військового обліку. Мешканець міста Арциз не пішов на військово-лікарську комісії.