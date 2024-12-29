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Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

29 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине — мужчина получил приговор, потому что не прибыл в ТЦК
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области мужчина не смог прибыть в Территориальный центр комплектования, потому что нечем было добраться. Суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указывается, что в апреле 2024 года мужчину сочли годным к службе и выдали повестку, обязав явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) для последующей отправки в воинскую часть. Однако он не прибыл.

На суде военнообязанный объяснил, что работники военкомата обещали его забрать, но не сделали этого. Самостоятельно он не мог добраться до ТЦК из-за отсутствия транспорта.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Учитывая, что ранее обвиняемый уже был судим и находился на испытательном сроке, ему назначили окончательный срок — шесть лет лишения свободы.

Ранее жителя Днепропетровской области судили за уклонение от мобилизации. Мужчина дважды получал повестку, однако идти на службу категорически отказывался.

Также Арцизский районный суд Одесской области наказал уклонившегося от военного учета мужчину. Житель города Арциз не пошел на военно-врачебную комиссию.

суд Хмельницкая область мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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