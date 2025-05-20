В Луцком университете отчислили 1000 студентов — какая причина

Студенты. Иллюстративное фото: nung.edu.ua

В Луцком национальном техническом университете только в сентябре 2024 года отчислили более 1000 студентов. Это были граждане старше 25 лет, которые из-за нового законодательства потеряли отсрочку от мобилизации.

Об этом рассказала ректор вуза Ирина Вахович в интервью на канале Insider Media.

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Отчисление студентов

По словам Вахович, в начале полномасштабного вторжения мужчины призывного возраста поступали в университеты, чтобы как студенты получили отсрочку от мобилизации.

"Конечно, все поступали, потому что это не было запрещено с той стороны, что ты имеешь отсрочку, если учишься уже второй или третий раз. Но государство позаботилось об этом", — отметила она.

Ректор заведения объяснила, что отчисление 1000 студентов в сентябре 2024 года произошло из-за изменения законодательства, поскольку такие лица уже не получали отсрочку.

Вахович рассказала, что университет не может отказать таким студентам в обучении: если абитуриент прошел все этапы поступления, то его обязаны зачислить на обучение.

Она добавила, что в ЛНТУ бронирование имеют все преподаватели и аспиранты, поскольку эти категории не подлежат мобилизации.

Ранее в ОК "Запад" ответили, будут ли мобилизовать студентов после прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Также стало известно, какой обязательный документ должны иметь парни, которые поступают в университет.