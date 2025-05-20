У Луцькому університеті відрахували 1000 студентів — яка причина

На Волині масові відрахування студентів віком від 25 років
У Луцькому національному технічному університеті лише у вересні 2024 року відрахували понад 1000 студентів. Це були громадяни, старші 25 років, які через нове законодавство втратили відстрочку від мобілізації.
Про це розповіла ректорка вишу Ірина Вахович в інтерв'ю на каналі Insider Media.
Відрахування студентів
За словами Вахович, на початку повномасштабного вторгнення чоловіки призовного віку вступали в університети, аби як студенти отримати відстрочку від мобілізації.
"Звичайно, всі вступали, бо це не було заборонено з того боку, що ти маєш відстрочку, якщо навчаєшся уже другий чи третій раз. Але держава потурбувалася про це", — зазначила вона.
Ректорка закладу пояснила, що відрахування 1000 студентів у вересні 2024 року сталося через зміну законодавства, оскільки такі особи вже не отримували відстрочку.
Вахович розповіла, що університет не може відмовити таким студентам у навчанні: якщо абітурієнт пройшов усі етапи вступу, то його зобов'язані зарахувати на навчання.
Вона додала, що у ЛНТУ бронювання мають всі викладачі та аспіранти, оскільки ці категорії не підлягають мобілізації.
Раніше в ОК "Захід" відповіли, чи будуть мобілізовувати студентів після проходження базової загальновійськової підготовки.
Також стало відомо, який обов'язковий документ повинні мати хлопці, які вступають в університет.
Читайте Новини.LIVE!