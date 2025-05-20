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На Волині масові відрахування студентів віком від 25 років

20 травня 2025 19:57
Євгенія Брюховецька - редактор
У Луцькому університеті відрахували 1000 студентів — яка причина
Студенти. Ілюстративне фото: nung.edu.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У Луцькому національному технічному університеті лише у вересні 2024 року відрахували понад 1000 студентів. Це були громадяни, старші 25 років, які через нове законодавство втратили відстрочку від мобілізації.

Про це розповіла ректорка вишу Ірина Вахович в інтерв'ю на каналі Insider Media.

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Відрахування студентів

За словами Вахович, на початку повномасштабного вторгнення чоловіки призовного віку вступали в університети, аби як студенти отримати відстрочку від мобілізації.

"Звичайно, всі вступали, бо це не було заборонено з того боку, що ти маєш відстрочку, якщо навчаєшся уже другий чи третій раз. Але держава потурбувалася про це", — зазначила вона.

Ректорка закладу пояснила, що відрахування 1000 студентів у вересні 2024 року сталося через зміну законодавства, оскільки такі особи вже не отримували відстрочку.

Вахович розповіла, що університет не може відмовити таким студентам у навчанні: якщо абітурієнт пройшов усі етапи вступу, то його зобов'язані зарахувати на навчання.

Вона додала, що у ЛНТУ бронювання мають всі викладачі та аспіранти, оскільки ці категорії не підлягають мобілізації.

Раніше в ОК "Захід" відповіли, чи будуть мобілізовувати студентів після проходження базової загальновійськової підготовки.

Також стало відомо, який обов'язковий документ повинні мати хлопці, які вступають в університет.

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