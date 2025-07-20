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Главная Новости дня На Волыни мужчина избил работника ТЦК лопатой — детали инцидента

На Волыни мужчина избил работника ТЦК лопатой — детали инцидента

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 13:04
Мужчина с лопатой напал на работника ТЦК - видео инцидента
Мужчина с лопатой избивает работника ТЦК. Фото: кадр из видео

В Волынской области мужчина напал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТКЦ). Работник военкомата получил травмы руки и лица.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.

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В Территориальном центре отмечают, что инцидент произошел в селе Дубовое Ковельского района.

"Около 14:00 12 июля неустановленный гражданин в ответ на законное требование предъявить документы внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

По информации областного военкомата, военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт.

"После медицинского осмотра диагностирован закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения, а также ушибленная рана правой щеки", — рассказывают в ТЦК

Известно, что мужчине, который совершил нападение, объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УКУ (Угроза или насилие в отношении должностного лица).

Ранее в Полтавской области женщина напала на работника ТЦК. Мотивом агрессии стала мобилизация ее сына.

Также мы писали, что в Киевской области, вероятно, из-за действий работников ТЦК умер мужчина.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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