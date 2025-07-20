Мужчина с лопатой напал на работника ТЦК - видео инцидента

На Волыни мужчина избил работника ТЦК лопатой — детали инцидента
В Волынской области мужчина напал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТКЦ). Работник военкомата получил травмы руки и лица.
Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.
На Волыни мужчина избил лопатой военнослужащих ТЦК и убежал https://t.co/feOQOf2rjU- Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) 20 июля 2025
видео из соцсетей pic.twitter.com/m8Snf6kT3R
Детали нападения на работника ТЦК
В Территориальном центре отмечают, что инцидент произошел в селе Дубовое Ковельского района.
"Около 14:00 12 июля неустановленный гражданин в ответ на законное требование предъявить документы внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.
По информации областного военкомата, военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт.
"После медицинского осмотра диагностирован закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения, а также ушибленная рана правой щеки", — рассказывают в ТЦК
Известно, что мужчине, который совершил нападение, объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УКУ (Угроза или насилие в отношении должностного лица).
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