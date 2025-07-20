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Головна Новини дня На Волині чоловік побив працівника ТЦК лопатою — деталі інциденту

На Волині чоловік побив працівника ТЦК лопатою — деталі інциденту

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 13:04
Чоловік з лопатою напав на працівника ТЦК — відео інциденту
Чоловік з лопатою б'є працівника ТЦК. Фото: кадр з відео

У Волинській області чоловік напав на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТКЦ). Працівник військкомату отримав травми руки та обличчя. 

Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Деталі нападу на працівника ТЦК

В Територіальному центрі зазначають, що інцидент стався у селі Дубове Ковельського району.

"Близько 14:00 12 липня невстановлений громадянин у відповідь на законну вимогу пред’явити документи раптово завдав військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник", — йдеться у повідомленні.

За інформацією обласного військкомату, військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту.

"Після медичного огляду діагностовано закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення, а також забійну рану правої щоки", — розповідають у ТЦК

Відомо, що чоловіку, який скоїв напад, оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ. (Погроза або насильство щодо службової особи).

Раніше в Полтавській області жінка напала на працівника ТЦК. Мотивом агресії стала мобілізація її сина.

Також ми писали, що у Київській області, ймовірно, через дії працівників ТЦК помер чоловік.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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