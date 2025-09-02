Видео
На вокзале ранили мужчину — как суд наказал нападавшего

Дата публикации 2 сентября 2025 03:32
Мужчина ударил ножом человека на вокзале — как его наказал суд
Здание вокзала, на котором ранили мужчину. Фото: Нацполиция Украины

В Ровно на вокзале пьяный мужчина нанес ножевое ранение незнакомцу. Злоумышленнику уже вынесли приговор.

Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Полиции Ровенской области.

Детали дела

Инцидент произошел вечером 11 марта текущего года на перроне вокзала. 54-летний уроженец Запорожской области, которого ранее судили за покушение на убийство, ударил ножом в живот 57-летнего жителя Киевщины, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина получил проникающее ранение живота. К тому же у него открылось внутреннее кровотечение.

Нападавшего разыскали в зале ожидания. Нож у него изъяли в качестве вещественного доказательства.

Во время досудебного расследования злоумышленник находился под стражей. На данный момент он тоже остается в следственном изоляторе.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в хулиганстве и нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать.

суд нападение поножовщина вокзалы ранение
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
