На Закарпатье мужчина избил подростка за прослушивание музыки

Мужчина избил подростка из-за музыки — что решил суд
Суд Закарпатья признал мужчину виновным в нанесении телесных повреждений подростку. Обвиняемый утверждал, что услышал у парня русскую музыку и решил сделать замечание.
Об этом говорится в Едином реестре судебных заседаний.
Детали дела
По материалам дела, мужчина услышал русскую музыку, которая звучала с территории местной школы, и решил сделать замечание подросткам, которые ее слушали.
Во время словесного спора обвиняемый применил физическую силу к потерпевшему, нанеся ему легкие телесные повреждения. Суд также установил, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.
Решение суда
Исходя из доказательств, суд признал мужчину виновным в совершении насилия и назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему 10 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб.
Ранее сообщалось, что суд признал виновным военного в Одесской области за хранение конопли. Тот утверждал, что собрал в поле большое количество дикого каннабиса и хранил его у себя дома для потребления.
А на Волыни судили женщину, которая пыталась дать взятку полицейским. Патруль остановил машину, а за рулем сидела несовершеннолетняя соседка женщины.
Читайте Новини.LIVE!