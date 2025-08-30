На Закарпатье мужчина избил подростка за прослушивание музыки

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Закарпатья признал мужчину виновным в нанесении телесных повреждений подростку. Обвиняемый утверждал, что услышал у парня русскую музыку и решил сделать замечание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных заседаний.

Детали дела

По материалам дела, мужчина услышал русскую музыку, которая звучала с территории местной школы, и решил сделать замечание подросткам, которые ее слушали.

Во время словесного спора обвиняемый применил физическую силу к потерпевшему, нанеся ему легкие телесные повреждения. Суд также установил, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Решение суда

Исходя из доказательств, суд признал мужчину виновным в совершении насилия и назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему 10 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб.

