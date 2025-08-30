Видео
Україна
Главная Новости дня Мужчина избил подростка из-за музыки — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 01:03
На Закарпатье мужчина избил подростка за прослушивание музыки
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Закарпатья признал мужчину виновным в нанесении телесных повреждений подростку. Обвиняемый утверждал, что услышал у парня русскую музыку и решил сделать замечание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных заседаний.

Читайте также:

Детали дела

По материалам дела, мужчина услышал русскую музыку, которая звучала с территории местной школы, и решил сделать замечание подросткам, которые ее слушали.

Во время словесного спора обвиняемый применил физическую силу к потерпевшему, нанеся ему легкие телесные повреждения. Суд также установил, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Решение суда

Исходя из доказательств, суд признал мужчину виновным в совершении насилия и назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему 10 тысяч гривен компенсации за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным военного в Одесской области за хранение конопли. Тот утверждал, что собрал в поле большое количество дикого каннабиса и хранил его у себя дома для потребления.

А на Волыни судили женщину, которая пыталась дать взятку полицейским. Патруль остановил машину, а за рулем сидела несовершеннолетняя соседка женщины.

суд подростки музыка Закарпатье языковой скандал судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
