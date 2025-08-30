Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік побив підлітка через музику — що вирішив суд

Чоловік побив підлітка через музику — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 01:03
На Закарпатті чоловік побив підлітка за прослуховування музики
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Закарпаття визнав чоловіка винним у нанесенні тілесних ушкоджень підлітку. Обвинувачений стверджував, що почув у хлопця російську музику і вирішив зробити зауваження.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових засідань

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік почув російську музику, що лунала з території місцевої школи, і вирішив зробити зауваження підліткам, які її слухали. 

Під час словесної суперечки обвинувачений застосував фізичну силу до потерпілого, завдавши йому легких тілесних ушкоджень. Суд також встановив, що обвинувачений був у стані алкогольного сп'яніння.

Рішення суду

Виходячи з доказів, суд визнав чоловіка винним у вчиненні насильства та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Крім того, він зобов'язаний виплатити потерпілому 10 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду.

Раніше повідомлялось, що суд визнав винним військового на Одещині за зберігання конопель. Той стверджував, що зібрав у полі велику кількість дикого канабісу та зберігав його у себе вдома для споживання. 

А на Волині судили жінку, яка намагалась дати хабар поліціянтам. Патруль зупинив машину, а за кермом сиділа неповнолітня сусідка жінки.

суд підлітки музика Закарпаття мовний скандал судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації