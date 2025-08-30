На Закарпатті чоловік побив підлітка за прослуховування музики

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Закарпаття визнав чоловіка винним у нанесенні тілесних ушкоджень підлітку. Обвинувачений стверджував, що почув у хлопця російську музику і вирішив зробити зауваження.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових засідань.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік почув російську музику, що лунала з території місцевої школи, і вирішив зробити зауваження підліткам, які її слухали.

Під час словесної суперечки обвинувачений застосував фізичну силу до потерпілого, завдавши йому легких тілесних ушкоджень. Суд також встановив, що обвинувачений був у стані алкогольного сп'яніння.

Рішення суду

Виходячи з доказів, суд визнав чоловіка винним у вчиненні насильства та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Крім того, він зобов'язаний виплатити потерпілому 10 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду.

Раніше повідомлялось, що суд визнав винним військового на Одещині за зберігання конопель. Той стверджував, що зібрав у полі велику кількість дикого канабісу та зберігав його у себе вдома для споживання.

А на Волині судили жінку, яка намагалась дати хабар поліціянтам. Патруль зупинив машину, а за кермом сиділа неповнолітня сусідка жінки.