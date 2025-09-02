Чоловік ударив ножем людину на вокзалі — як його покарав суд

Будівля вокзалу, на якому поранили чоловіка. Фото: Нацполіція України

У Рівному на вокзалі п'яний чоловік завдав ножового поранення незнайомцю. Зловмиснику вже винесли вирок.

Про це в понеділок, 1 вересня, повідомили в Поліції Рівненської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався ввечері 11 березня поточного року на пероні вокзалу. 54-річний уродженець Запорізької області, якого раніше судили за замах на вбивство, вдарив ножем у живіт 57-річного жителя Київщини, після чого втік. Потерпілого госпіталізували. Чоловік зазнав проникаючого поранення живота. До того ж у нього відкрилася внутрішня кровотеча.

Нападника розшукали в залі очікування. Ніж у нього вилучили в якості речового доказу.

Під час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Наразі він теж залишається у слідчому ізоляторі.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у хуліганство та завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Суд обрав призначив йому покарання у вигляді шістьох років позбавлення волі.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити.

Нагадаємо, суд заочно виніс вирок одеситу, який долучився до лав терористичної організації "ДНР" і воював проти України. Зрадника засудили до 12 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті призначили 200 годин громадських робіт чоловіку, який побив підлітка. На неповнолітнього обвинувачений напав, бо той слухав російську музику.