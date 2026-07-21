На войне погиб актер и лауреат премии "Золотая Дзига" Евгений Бушмакин

Евгений Бушмакин. Фото: скриншот из видео

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин. Ему было 45 лет, а самой известной его работой стала главная роль в фильме "Герой моего времени".

О гибели актера сообщила режиссер Тоня Ноябрева в Facebook, передает Новини.LIVE.

Что известно о гибели Евгения Бушмакина

Режиссер Тоня Ноябрева сообщила о смерти украинского актера Евгения Бушмакина, с которым работала над фильмом "Герой моего времени".

"Вырвали сердце", — написала она в соцсетях.

Пост Тони Ноябревой. Скриншот: Facebook

Евгению Бушмакину было 45 лет. Широкую известность он приобрел после главной роли в фильме "Герой моего времени" режиссера Тони Ноябрьовой, вышедшем в 2018 году. За эту работу актер получил Национальную кинопремию "Золотая Дзига" в номинации "Лучший актер".

Кроме того, Бушмакин снимался в фильмах и сериалах "Ты меня любишь?", "Первые дни", "Все будет хорошо", "День независимости" и многих других украинских кинопроектах.

Известие о гибели актера вызвало волну соболезнований среди коллег, друзей и поклонников его творчества.

Пост Тони Ноябрьовой. Скриншот: Instagram

Новини.LIVE сообщали, что скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер — лауреат премии "Оскар" и звезда фильмов "Один дома 2" и "Моя левая нога". Ей был 81 год.

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