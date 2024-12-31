Взрыв прогремел в Крыжополе на Виннитчине — погибли три человека

Полицейский на месте взрыва. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Тульчинском районе Винницкой области прогремел взрыв. В результате погибли три человека. Еще один мужчина сейчас находится в больнице.

Об этом сообщает полиция Винницкой области в Facebook во вторник, 31 декабря.

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Происшествие произошло сегодня в поселке Крыжополь около 12 часов дня. Известно, что взрыв произошел на одном из предприятий.

"По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий зашел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате этого оба мужчины погибли на месте происшествия", — сообщили в полиции.

Сообщение полиции о взрыве в Крыжополе. Фото: скриншот

Стало известно о еще одном мужчине, который скончался во время оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший получил травмы, его госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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