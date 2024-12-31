Вибух пролунав у Крижополі на Вінниччині — загинуло троє людей

Поліцейський на місці вибуху. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Тульчинському районі на Вінниччині пролунав вибух. Внаслідок цього загинули троє людей. Ще один чоловік наразі перебуває у лікарні.

Про це повідомляє поліція Вінницької області у Facebook у вівторок, 31 грудня.

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Подія сталася сьогодні у селищі Крижопіль близько 12 години дня. Відомо, що вибух стався на одному з підприємств.

"За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події", — повідомили у поліції.

Повідомлення поліції про вибух у Крижополі. Фото: скриншот

Наразі відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми, його госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок вибуху гранати в будинку загинуло троє людей. Вибуховий пристрій активувала 32-річна мешканка будинку.

На вулиці Варненській в Одесі чоловік намагався підірвати гранату. Його затримали. Як виявилося, раніше він неодноразово мав проблеми з законом.