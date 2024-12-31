Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Вінниччині внаслідок вибуху загинули троє людей — деталі arrow

На Вінниччині внаслідок вибуху загинули троє людей — деталі

31 грудня 2024 15:06
Ольга Антоновська - редактор
Вибух пролунав у Крижополі на Вінниччині — загинуло троє людей
Поліцейський на місці вибуху. Фото ілюстративне: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

В Тульчинському районі на Вінниччині пролунав вибух. Внаслідок цього загинули троє людей. Ще один чоловік наразі перебуває у лікарні.

Про це повідомляє поліція Вінницької області у Facebook у вівторок, 31 грудня.

Читайте також:

Через вибух на Вінниччині загинули люди

Подія сталася сьогодні у селищі Крижопіль близько 12 години дня. Відомо, що вибух стався на одному з підприємств.

"За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події", — повідомили у поліції.

Наслідки вибуху у Крижополі
Повідомлення поліції про вибух у Крижополі. Фото: скриншот

Наразі відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми, його госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок вибуху гранати в будинку загинуло троє людей. Вибуховий пристрій активувала 32-річна мешканка будинку.

На вулиці Варненській в Одесі чоловік намагався підірвати гранату. Його затримали. Як виявилося, раніше він неодноразово мав проблеми з законом.

смерть вибух поліція Вінницька область поранення загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

13:39 Діденко попередила українців про похолодання завтра

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року