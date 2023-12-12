На украинско-польской границе возобновили движение грузовиков

Грузовик пересекает границу. Фото: соцсети

На разблокированном накануне КПП "Ягодин-Дорогуск" возобновили стабильное движение транспорта. Как отмечается, польские дальнобойщики хотели снова препятствовать движению.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twiiter.

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По словам чиновника, с момента разблокирования этого самого значительного грузового пункта пропуска прошли сутки.

"За это время протестующие пытались физически затруднить движение транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение было возобновлено", — подчеркнул министр.

Пост Кубракова. Источник: Twitter

Чиновник добавил, что со вчерашнего дня в Украину въехало более 350 фур, тогда как в Польшу — 200 фур.

"Ожидаемая пропускная способность — 1200 грузовиков в обоих направлениях в сутки. Мы работаем над достижением этой цифры", — написал Кубраков.

Напомним, что со вчерашнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" завершили блокаду. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. Сегодня же грузовик на пункте пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" убрали. На дорогу поставили польские протестующие 11 декабря.